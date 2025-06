Iran: risoluzione AIEA, Teheran non rispetta obblighi sul nucleare

Keystone-SDA

Il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha adottato una risoluzione che condanna l'Iran per il "mancato rispetto" dei suoi obblighi nucleari. Teheran ha risposto che aumenterà le attività di arricchimento dell'uranio.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il testo adottato oggi a Vienna, elaborato da Londra, Parigi e Berlino (E3) insieme a Washington, è stato approvato da 19 paesi su 35, hanno riferito all’AFP diverse fonti diplomatiche. Russia, Cina e Burkina Faso hanno votato contro. Si tratta di un nuovo avvertimento prima di un eventuale invio del dossier alle Nazioni Unite.

Teheran ha subito condannato la risoluzione: “l’Iran ha sempre rispettato i propri obblighi di salvaguardia”, si legge in una dichiarazione congiunta del ministero degli esteri e dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica, che descrive la risoluzione come “politicamente motivata” e “priva di fondamenti giuridici”, sottolineando che nessuno dei rapporti dell’AIEA ha menzionato alcuna inadempienza, riferisce l’agenzia MEHR.

L’Organizzazione iraniana per l’energia atomica ha anche annunciato che in risposta alla risoluzione aumenterà le sue attività di arricchimento dell’uranio. “La completa sostituzione delle macchine di prima generazione situate nel complesso di Fordow con macchine avanzate di sesta generazione porterà a un aumento significativo della capacità produttiva di materiale arricchito”, afferma l’ente, come riferisce Entekhab, aggiungendo che è anche stato inaugurato un nuovo sito per l’arricchimento.

Prima del voto, l’Iran aveva minacciato di ridurre la cooperazione con l’AIEA se la risoluzione fosse stata adottata.