Israele, primi aiuti nel nord di Gaza dopo 2 settimane

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo la lettera degli Usa che domenica chiedeva a Israele di aumentare l’accesso degli aiuti a Gaza o corre il rischio di vedere tagliata parte dell’assistenza militare statunitense, i primi aiuti in due settimane sono arrivati nel nord di Gaza.

Secondo un aggiornamento di Cogat, l’organismo israeliano che supervisiona i territori palestinesi e si coordina con i gruppi umanitari, gli aiuti sono arrivati nel nord di Gaza per la prima volta in due settimane. 145 camion contenenti cibo, prodotti per l’igiene, latte in polvere per neonati e attrezzature per rifugi, sono entrati a Gaza attraverso i valichi di Kerem Shalom ed Erez.

Nove autocisterne di carburante e sei autocisterne di gas da cucina destinate al funzionamento delle infrastrutture essenziali sono state trasferite a Gaza, ha aggiunto.

“Un convoglio di 28 camion – ha scritto il Cogat su X – è entrato a Gaza direttamente attraverso il Gate 96. Il coordinamento della rotazione del personale umanitario è stato completato con successo. 12 panetterie sono operative a Gaza, 4 panetterie nella parte settentrionale di Gaza e 8 panetterie nella parte meridionale di Gaza”.