Israele, raid con decine di caccia sul Libano meridionale

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Decine” di aerei da guerra stanno colpendo “ampiamente” il sud del Libano contro postazioni di Hezbollah. Lo hanno reso noto le forze armate israeliane (IDF).

“Stiamo attaccando ampiamente nel sud del Libano dopo aver individuato i preparativi di Hezbollah per colpire in territorio israeliano”, ha dichiarato il portavoce militare, contrammiraglio Daniel Hagari, in una dichiarazione televisiva, aggiungendo che “decine di aerei dell’aeronautica” sono coinvolti nell’operazione.

L’IDF ha annunciato che gli attacchi in Libano dovrebbero durare diverse ore e nuove restrizioni per i civili a Haifa, in Galilea e nel Golan “per la situazione attuale”. La comunicazione è arrivata alle 20.35 ora locale, un’ora in meno in Svizzera. Le restrizioni includono la riduzione degli assembramenti sia al chiuso che all’aperto e lo svolgimento di attività didattiche nei pressi dei rifugi.