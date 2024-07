Joe Biden positivo al Covid

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è positivo al Covid. La notizia riportata da media americani, è stata confermata dalla Casa Bianca. Il presidente, si legge in una nota, rientrerà in Delaware, dove sarà in isolamento mentre continua a lavorare.

I sintomi di Joe Biden – ha affermato il medico del presidente nella nota – sono “lievi”: la sua temperatura è di meno di 37 gradi. “Il presidente ha ricevuto la prima dose di Paxlovid”.