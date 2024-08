JU: terminata prima perforazione per progetto geotermico

(Keystone-ATS) La prima perforazione nell’ambito del progetto geotermico di Haute-Sorne (JU) si è conclusa senza avvenimenti sismici o altri problemi.

La profondità di 4000 metri è stata raggiunta in meno di tre mesi, si legge in un comunicato odierno congiunto di Geo-Energie Suisse e Geo-Energie Jura.

Con una circonferenza discendente la perforazione è stata eseguita in tre sezioni: 500 metri, 1800 metri e 4000 metri. Nel corso dell’operazione sono stati raccolti dati fondamentali per la pianificazione dei prossimi passi, hanno sottolineato i due centri di competenza.

A causa dei numerosi studi che ora dovranno essere eseguiti, sul sito della perforazione vi sarà una fase di pausa. Il periodo esplorativo proseguirà fino a fine 2025, viene evidenziato nella nota. Le operazioni successive dipenderanno dai risultati delle analisi dei dati. Lo scopo finale è produrre elettricità ed energia per il riscaldamento di 6000 economie domestiche.

Progetto controverso

Il progetto risulta controverso a causa di alcuni problemi emersi in passato: nel 2017 in Corea del Sud un terremoto è stato provocato proprio da lavori relativi alla geotermia profonda. In Svizzera due progetti – nel 2014 nel canton San Gallo e nel 2006 a Basilea – sono stati fermati sempre a causa di eventi sismici.

Nel 2018 il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro i permessi rilasciati per il progetto di Haute-Sorne, ma la corte ha dato l’ok ai lavori. Dopo diversi passaggi politici, nel 2022 il Canton Giura ha definitivamente approvato il dossier, ma con misure di sicurezza rinforzate.

L’associazione Citoyens Responsables Jura ha tentato fino all’ultimo di provocare l’annullamento immediato della perforazione. Oltre ai rischi di terremoti, si temono pericoli per l’acqua potabile o legati alla radioattività.