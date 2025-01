Karin Keller-Sutter e Volodymyr Zelensky preparano incontro

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha parlato ieri per telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto lei stessa su X, annunciando che si sta preparando un incontro bilaterale.

2 minuti

(Keystone-ATS) Da parte sua Zelensky ha spiegato sul suo sito online che per l’Ucraina è importante che le relazioni con la Svizzera rimangano significative e orientate al raggiungimento di una rapida pace. “Apprezziamo la disponibilità della Svizzera a sostenerci sia a livello politico che organizzativo”, ha affermato.

Il leader ucraino non ha fornito indicazioni sulla data o sul luogo dell’incontro con Keller-Sutter. Tra due settimane si terrà a Davos (GR) l’annuale Forum economico mondiale (WEF); non è ancora noto se Zelensky vi parteciperà.

Nel suo messaggio su X, la presidente della Confederazione ha assicurato a Zelensky il suo sostegno. Ha citato progetti umanitari e di ricostruzione a lungo termine nonché la volontà di contribuire al processo di pace attraverso i buoni uffici.

Lo scorso giugno, la Svizzera aveva organizzato una conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock (NW). All’incontro avevano partecipato oltre 40 capi di Stato e di governo. La Russia non era stata invitata. La maggioranza dei partecipanti al vertice aveva adottato idee per una pace duratura, ma non era riuscita a concordare una procedura chiara per coinvolgere la Russia in un processo di pace. L’Ucraina ha recentemente pianificato un secondo vertice.