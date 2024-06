Kenya: a fuoco il parlamento a Nairobi, 10 vittime accertate

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Salgono a dieci le vittime accertate nella capitale del Kenya, Nairobi, dopo l’assalto al parlamento al culmine della manifestazione di protesta contro la legge finanziaria che è stata approvata oggi.

Dopo aver assaltato e dato alle fiamme parte del parlamento in seguito all’approvazione della controversa legge finanziaria, gruppi di dimostranti si sono diretti verso il palazzo della Contea e hanno appiccato il fuoco anche all’ufficio del governatore Johnson Sakaja ed altri uffici amministrativi.

Come segnala il sito Kenyans, scontri sono ancora in corso nella capitale, con sparatorie in diverse parti della città. Sono almeno 10 per ora le vittime accertate, mentre il conto dei feriti continua a salire.

Dal canto loro, “gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino la situazione a Nairobi. Condanniamo la violenza in tutte le sue forme e invitiamo alla calma”. Lo ha detto il consiglio per la sicurezza nazionale americana in una nota, a proposito dei violenti scontri nel Paese africano.

Oltre 10 Paesi occidentali, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, si sono detti “fortemente preoccupati” dalle violenze scoppiate oggi in Kenya durante le manifestazioni antigovernative represse dalla polizia.

In un comunicato congiunto dei loro rappresentanti diplomatici, i Paesi – tra cui anche Canada, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Estonia, Norvegia, Svezia, Romania e Belgio – condannano le morti e i ferimenti a colpi d’arma da fuoco a Nairobi.

Intanto, un “grave disservizio” ha colpito la rete internet del Kenya. Lo ha annunciato NetBlocks, organismo di monitoraggio del web. Le interruzioni di rete avvengono nel giorno di una violenta protesta contro l’aumento delle tasse, repressa dalla polizia.

“I dati web in tempo reale mostrano una grave interruzione della connessione internet in Kenya; l’incidente avviene nel mezzo di una repressione da parte della polizia nei confronti dei manifestanti di #RejectFinanceBill2024, un giorno dopo che le autorità avevano dichiarato che non ci sarebbe stata alcuna interruzione di internet”, ha dichiarato l’osservatorio sul social X.

Il parlamento del Kenya ha approvato la controversa legge finanziaria 2024 presentata dal governo: il testo è passato con 195 voti a favore e 106 contrari, dopo che l’opposizione aveva ritirato i suoi emendamenti definendoli “un esercizio inutile”, come riporta Capital News.

Dalle proposte di nuove tasse sono state ritirate le accise del 16% sul pane e del 25% sull’olio vegetale, e l’imposta del 2,5% sul valore delle autovetture.

Durante la manifestazione di giovedì scorso a Nairobi erano morti due giovani, mentre in tutto il paese i feriti sono stati circa 200, con oltre 100 arresti, tra cui quelli di noti influencer e portavoce della protesta tramite le reti sociali.