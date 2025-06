Kiev, prossima settimana scambio di prigionieri con Mosca

Keystone-SDA

Kiev ha annunciato che lo scambio di prigionieri con la Russia avverrà la "prossima settimana".

(Keystone-ATS) L’Ucraina “sta subendo pressioni informative e tentativi di dettare unilateralmente i parametri del processo di scambio. Stiamo rispettando scrupolosamente gli accordi raggiunti a Istanbul”, ha affermato il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov.

“L’avvio delle misure di rimpatrio basate sui risultati dei negoziati di Istanbul è previsto per la prossima settimana, come comunicato alle persone autorizzate martedì. Tutto sta procedendo secondo i piani, nonostante il gioco sporco dell’informazione del nemico”, ha riferito.

Chi, quando e come effettuare lo scambio non dovrebbe essere una decisione esclusiva di nessuno. È in corso un’attenta preparazione. Pressioni e manipolazioni sono inaccettabili”, ha affermato Budanov in un messaggio su Telegram.

“I tentativi di alcuni propagandisti russi di speculare sulla tragedia umana in cui sono coinvolti suonano particolarmente cinici. Soprattutto in occasione della grande festa della Trinità, che celebriamo oggi. Il quartier generale del Coordinamento (per il trattamento dei prigionieri di guerra dell’Ucraina) sta lavorando alacremente per organizzare uno scambio basato sugli accordi raggiunti. E tutti i nostri difensori, così come i civili, devono tornare a casa”, ha sottolineato.