L’allarme di 16 premi Nobel, Trump è una bomba per l’inflazione

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Le ricette economiche di Donald Trump provocheranno un aumento dell’inflazione e causeranno danni duraturi all’economia globale nel caso in cui dovesse vincere a novembre.

E’ l’allarme lanciato da economisti premi Nobel in una lettera riportata da Axios nella quale osservano che “l’agenda economica di Joe Biden è decisamente superiore a quella di Trump”, e l’ex presidente è una bomba per l’inflazione.

“Riteniamo che un secondo mandato di Trump avrebbe un effetto negativo per lo status dell’economia americana nel mondo, e avrebbe un effetto destabilizzante. Molti americani sono preoccupati dall’inflazione, che è scesa velocemente. La preoccupazione è che Donald Trump spingerà l’inflazione con i suoi budget fiscalmente irresponsabili”, si legge nella missiva che ha fra i suoi firmatari Claudia Goldin, Paul Romer e Edmund Phelps.

Intanto, con le elezioni presidenziali in vista, anche Hillary Clinton mette in guardia gli elettori americani: la ex First Lady, sfortunata finalista democratica nella corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump nel 2016, sta per dare alle stampe un nuovo memoir in cui illustra “le sue opinioni sulla politica, la democrazia, le minacce che abbiamo di fronte e il futuro a portata delle nostre possibilità”.

L’annuncio arriva alla vigilia del dibattito tra Trump e Joe Biden (come ricorda in un op-ed pubblicato oggi sul New York Times, lei è stata l’unica a sfidare entrambi in questo formato). Intitolato “Something Lost, Something Gained: Reflections on Life, Love, and Liberty”, il volume sarà pubblicato il 17 settembre, sette settimane prima del voto per la Casa Bianca, e mostrerà, secondo l’editore Simon and Schuster, “Hillary come non l’avete mai vista prima d’ora”.

Il memoir – scrive il sito Axios – è molto personale e include riflessioni sul matrimonio con l’ex presidente Bill Clinton, l’amicizia e il lavoro personale svolto per superare la sconfitta alle elezioni (nel 2008 fu Barack Obama a batterla in una sfida alle ultime primarie democratiche). “Leggi il libro ed è come se tu fossi seduto per un lungo pranzo con la più intelligente, divertente e appassionata delle tue amiche”, ha detto Priscilla Painton, la direttrice editoriale di Simon and Schuster.

Hillary Clinton ha 76 anni ed è stata oltre che First Lady e candidata alla Casa Bianca anche senatrice dello Stato di New York e segretario di Stato oltre che, prima della corsa alla presidenziale del marito Bill nel 1992, una dei cento “top lawyers” in America, specializzata in diritti dell’infanzia. Da ultimo la ex First Lady si è cimentata con il teatro: ha co-prodotto Suffs, un musical sulle suffragette, premiato agli ultimi Emmy.