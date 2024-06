L’Alta corte namibiana depenalizza le relazioni tra persone gay

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La legge del periodo coloniale che criminalizzava le relazioni tra persone dello stesso sesso in Namibia è stata annullata dall’Alta corte del Paese con una sentenza gradita alla comunità Lgbtq+.

Questa, secondo le organizzazioni non governative, nell’ultimo anno ha dovuto affrontare crescenti segnali di intolleranza.

“Il reato di sodomia è dichiarato incostituzionale e non valido”, ha dichiarato l’Alta corte della capitale namibiana, Windhoek, aggiungendo che incostituzionali sono anche i “reati di sesso contro natura”. La causa era stata intentata da un attivista Lgbtq+ della Namibia.

“Non siamo convinti che in una società democratica come la nostra sia ragionevolmente giustificabile considerare un’attività come criminale solo perché alcuni, o forse la maggioranza dei cittadini, non la accettano”, hanno sentenziato i giudici dell’Alta corte. La loro decisione può essere oggetto di appello alla Corte suprema.

La legge sulla sodomia che vieta i rapporti tra persone dello stesso sesso in Namibia risale al 1927, quando il Paese era sotto il controllo del Sudafrica. La norma non è stata modificata dopo l’indipendenza del 1990, ma è stata raramente applicata.