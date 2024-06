L’arma segreta di Trump per le elezioni si chiama Susie Wiles

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Donald Trump ha un’arma segreta alle elezioni di Usa 2024. Si chiama Susie Wiles, è un personaggio poco conosciuto soprattutto per il basso profilo che mantiene.

Secondo Politico, la sua influenza sugli eventi politici è tanto evidente quanto invisibile ed è la consigliera più importante dell’ex presidente, di fatto la responsabile della sua campagna.

Sempre per il sito Politico, Wiles è “una delle ragioni per cui Donald è il candidato repubblicano e Ron DeSantis no, è stata essenzialmente il suo capo dello staff negli ultimi tre anni, ed è uno dei motivi per cui l’attuale operazione del tycoon ha ottenuto il merito di essere più professionale rispetto ai suoi precedenti irritabili e mediocri, anche dopo la sconfitta del 2020, l’insurrezione del 2021, le sconfitte del suo partito alle elezioni di Midterm del 2022 e i processi”.

Lei, secondo gli esperti, è una delle ragioni principali per cui Trump ha tutte le possibilità di essere eletto di nuovo.