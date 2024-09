La Posta rileva azienda di cybersicurezza Open Systems

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Posta intende rilevare Open Systems, azienda zurighese che si occupa di proteggere le reti informatiche aziendali. Con l’operazione, prevista per il IV trimestre, il “gigante giallo” potrà offrire soluzioni di comunicazione ancora più sicure ad autorità e imprese.

Open Systems, fondata nel 1990, è una società specializzata in cibersicurezza con sede principale a Zurigo e altre sedi a Berna, Düsseldorf e San Francisco. Con un organico di oltre 260 collaboratori e competenze in soluzioni di rete e di cibersicurezza, è leader nel suo settore di attività e dispone di un’esperienza pluriennale nell’ambito della cibersicurezza e della trasformazione cloud, spiega La Posta in un comunicato diramato stasera.

L’impresa – viene aggiunto – si avvale di un piano di servizio unico nel suo genere e di una piattaforma propria per proteggere il trasferimento dei dati e le reti di aziende e organizzazioni non governative attive a livello globale.

Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di vendita. Poiché l’azienda opera anche in Germania, l’acquisizione è soggetta all’approvazione dell’autorità tedesca competente in materia di concorrenza. In caso di decisione positiva, tutto il personale di Open Systems manterrà il proprio posto di lavoro.