La suocera di Rishi Sunak entra al Parlamento indiano

1 minuto

(Keystone-ATS) Sudha Murthy, la suocera del Premier britannico Rishi Sunak è stata nominata membro della Camera Alta del Parlamento indiano.

La 73enne, è una delle dodici personalità indicate oggi all’incarico, simile a quello dei senatori a vita, ma per una durata di soli sei anni, dalla Presidente della Repubblica indiana Droupadi Murmu.

La nomina è stata motivata con il riconoscimento per il suo impegno nel ramo filantropico di Infosys, il gigante tecnologico che la donna ha fondato assieme al marito. Tra le decine di iniziative di solidarietà lanciate di Sudha Murthy la più nota è la rete di biblioteche creata nelle aree rurali del paese.

Il Premier Narendra Modi si è detto “entusiasta della decisione, che premia il contributo di Murthy in molteplici settori, e i suoi progetti nel sociale e nell’istruzione, tutti immensi ed esemplari”. Da parte sua Sudha Murthy si è dichiarata “riconoscente per l’opportunità che mi viene offerta di servire la nostra nazione”.

Laureata in ingegneria, la madre di Akshata, l’attuale first-lady britannica, ha contribuito alla fondazione di Infosys all’inizio degli anni 80: il marito Narayana Murthy, la cui fortuna è valutata da Forbes intorno ai 4,7 miliardi di dollari, racconta che al momento del lancio dell’azienda, oggi la 7° più grande in India, e prossima alla quotazione in borsa, fu lei a mettere il denaro.