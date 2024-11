La tempesta Rafael diventa un uragano e si dirige verso Cuba

Keystone-SDA

Cuba si prepara all'arrivo dell'uragano Rafael, che dovrebbe colpire l'isola oggi in un momento in cui il Paese caraibico si sta ancora riprendendo da una gigantesca interruzione di corrente e dal devastante passaggio di Oscar.

(Keystone-ATS) La tempesta “Rafael si è trasformata in un uragano con venti fino a 120 km orari”, ha annunciato il Centro nazionale uragani (Nhc) americano. Al momento Rafael si trova 32 km a sud-est dell’isola di Little Cayman nel Mar dei Caraibi e si dirige verso l’ovest di Cuba. In allerta nove province situate nella parte occidentale e centrale dell’isola, tra cui quella dell’Avana.