Lanciò banconote in aria, carcere per una transgender in Nigeria

1 minuto (Keystone-ATS) Un tribunale nigeriano ha condannato oggi una delle più famose celebrità Lgbtq del Paese, una donna transgender conosciuta come Bobrisky, a sei mesi di carcere dopo essere stata giudicata colpevole per aver lanciato banconote in aria durante la prima di un film. Lanciare banconote in aria, è una pratica comune nei matrimoni e nelle feste nigeriane, ma è vietato dalla legge perché danneggia la valuta nazionale, la Naira. “L’atto di mutilare le banconote di Naira è diventato una minaccia, che continua a danneggiare l’immagine del Paese – ha affermato il giudice Awogboro del tribunale di Lagos che ha emesso la condanna -. Basta con le persone che mutilano e manomettono le nostre valute. Questa cosa deve finire.” Gruppi per i diritti umani affermano che le persone Lgbtq vengono regolarmente molestate e subiscono intimidazioni da parte della polizia in Nigeria, dove l’omosessualità è punibile con pene da 10 a 14 anni di carcere. A febbraio l’attrice nigeriana Oluwadarasimi Omoseyin è stata condannata a sei mesi di prigione dopo essere stata filmata mentre lanciava in aria e calpestava delle banconote.