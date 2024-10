Lanciata la Starship di SpaceX per il quinto test in volo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Quinto test in volo senza equipaggio per Starship, la nave spaziale progettata dalla SpaceX per essere completamente e rapidamente riutilizzabile e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte. Il test segue quello condotto nel giugno scorso.

A meno di sette minuti dal lancio, il razzo Super Heavy della nave Starship della SpaceX è rientrato esattamente nel sito di lancio, sulla rampa dalla quale era partito nella base di Boca Chica, nel Texas meridionale.

Il quinto test della nave progettata dall’azienda di Elon Musk per i futuri viaggi su Luna e Marte ha realizzato così in pieno il suo principale obiettivo. Il prossimo sarà l’ammaraggio della Starship nell’Oceano Indiano.