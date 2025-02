LEM Holding taglia 150 impieghi, molti a Ginevra

Keystone-SDA

Ancora un annuncio di soppressione di impieghi nell'industria elvetica: LEM Holding, la società ginevrina specializzata nella produzione di componenti elettronici, intende cancellare 150 posti.

(Keystone-ATS) I tagli interesseranno soprattuto la sede di Ginevra, dove lavorano 230 dipendenti, ha indicato all’agenzia Awp un portavoce precisando le comunicazioni aziendali odierne.

Nel primi nove mesi dell’esercizio 2024/2025 (periodo aprile-dicembre) la società ha visto il giro d’affari scendere (su base annua) del 27% a 231 milioni di franchi. Il risultato operativo Ebit si è contratto del 71% a 20 milioni, mentre l’utile netto si è attestato a 12 milioni (-78%).

“Dobbiamo adattarci alla realtà commerciale: mercati chiave come quello delle energie rinnovabili e dei veicoli a nuova energia si stanno spostando verso l’Asia”, scrive la dirigenza in un comunicato. Per migliorare la redditività il gruppo, che impiega 1800 persone in 17 paesi, ha quindi varato un vasto programma di ristrutturazione.

Le novità odierne sono state accolte bene in borsa: nel pomeriggio l’azione LEM guadagnava circa il 4%. Dall’inizio dell’anno il titolo è salito del 22%, ma ancora molto negativa è la performance sull’arco di dodici mesi: -49%.