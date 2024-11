Libano: nuovi raid di Israele sulla periferia sud di Beirut

Keystone-SDA

Nuovi potenti raid aerei israeliani sono stati compiuti sulla capitale libanese Beirut, secondo quanto riferito da testimoni oculari. L'area meridionale della capitale è stata ripetutamente colpita da stamani, riferisce l'agenzia di stampa italiana Ansa.

(Keystone-ATS) In particolare, l’aviazione dello Stato ebraico ha bombardato ripetutamente i quartieri di Hadath, Ghobeiry, Shiyah e Haret Hreik. Sulle reti sociali e sui media libanesi circolano filmati amatoriali dei bombardamenti ripresi in diretta.

Intanto, poco fa, il City Center, il maggiore centro commerciale di Beirut, è stato evacuato per timore che i raid di Israele possano colpire la zona vicina, riferiscono testimoni oculari e media libanesi, che mostrano video di gente in fuga dal centro, situato nel quartiere orientale di Hazmiye, vicino all’autostrada per Damasco (Siria) e non lontano dai quartieri sudorientali di Beirut possibile obiettivo dei jet dello Stato ebraico.

Intensi combattimenti anche altrove

Ma in Libano si combatte intensamente anche altrove, come a Khiam, località nel sud del paese, vicina alla linea di demarcazione tra Libano e Israele e situata su una collina strategica che domina la valle del fiume Litani, nel distretto orientale di Marjuyoun.

Le fonti locali e lo stesso servizio di informazione dell’organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah riferiscono di violenti scontri armati e di bombardamenti di artiglieria in tutta l’area, in particolare tra le località di Kafr Kila, Deir Mimas e Burj al Muluk, a sudovest di Khiam.

Hezbollah e soldati israeliani combattono anche nella zona di Shamaa nel Libano meridionale, nel distretto occidentale di Tiro e poco lontano dalla base militare della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), che ospita il quartier generale del contingente italiano della missione Onu, dove oggi quattro militari di Roma sono rimasti leggermente feriti dopo un attacco.

Gli scontri sono in corso da giorni e oggi si sono allargati alla zona costiera, tra Bayada e Naqura, a Wadi Hamul, la vallata sottostante la collina di Shamaa, e nelle località di Yarin e Marwahin, a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi.

Hezbollah rivendica otto attacchi

Hezbollah ha oggi rivendicato otto attacchi contro basi militari israeliane in Galilea, tra cui una nei pressi di Haifa e una vicino a Safed, nel nord di Israele, a circa 20 chilometri dal confine. Altri attacchi rivendicati da Hezbollah sono avvenuti contro postazioni militari israeliane lungo la linea di demarcazione col Libano e nelle Alture contese del Golan.