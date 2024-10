Libano: raid su villaggio cristiano nel nord, 21 morti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sono almeno 21 le persone morte oggi in un inedito raid israeliano contro un villaggio a maggioranza cristiana, Aitou, nel nord del Libano.

Il bilancio – che finora parlava di 18 vittime – è stato aggiornato al rialzo dal ministero della Sanità libanese sulla base del test del Dna compiuto sui resti.

È la prima volta che il villaggio, in una regione montuosa, viene preso di mira da quando Hezbollah e Israele sono entrati in guerra aperta il 23 settembre. Finora gli attacchi dello Stato ebraico si erano concentrati principalmente in aree prevalentemente sciite.

Un funzionario della sicurezza libanese ha riferito che a essere colpito è stato un edificio residenziale che “ospitava famiglie sfollate dal sud del Libano, preso di mira poco dopo l’arrivo di un uomo in macchina”.