Libano inizia rimozione macerie guerra, 10 volte quelle del 2006

Keystone-SDA

Il Libano si prepara a rimuovere milioni di metri cubi di macerie degli edifici distrutti o danneggiati dalla guerra tra Israele ed Hezbollah, andata avanti dall'ottobre 2023 al novembre scorso.

(Keystone-ATS) Secondo le stime del governo libanese, il volume totale varia tra 50 e 100 milioni di metri cubi, ovvero da 5 a 10 volte il volume delle macerie risultanti dalla guerra 2006, durata un mese.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e Trasporti libanese, Ali Hamiyah, ha annunciato che “il dossier di rimozione delle macerie entrerà nella fase di attuazione dopo che gli standard tecnici, scientifici e legali saranno approvati dalle autorità competenti”, riferisce il portale di notizie saudita Asharq News.

La questione è particolarmente delicata, ammoniscono gli ambientalisti, sottolineando che rimuovere macerie e rifiuti del genere e trasportarli in luoghi distanti comporta una serie di rischi ambientali e sanitari, considerato che potrebbero contenere materiali pericolosi per la salute e la sicurezza come pannelli solari, batterie, dispositivi elettrici ed elettronici, nonché munizioni e ordigni inesplosi.

Il governo libanese, aggiunge la stessa fonte, ha stanziato circa 44 milioni di dollari per operazioni di rimozione delle macerie, mentre in un rapporto dello scorso novembre, la Banca Mondiale ha stimato le perdite dell’economia libanese e dei suoi principali settori a causa della guerra in circa 8,5 miliardi di dollari.