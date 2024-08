Libertà condizionata per Durov, non può lasciare Francia

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La giustizia francese ha concesso la libertà condizionata al fondatore e capo di Telegram Pavel Durov ma gli è stato vietato di lasciare il Paese.

A Durov è stata concessa la libertà condizionale dietro una cauzione di cinque milioni di euro (4,74 milioni di franchi) e a condizione che si presenti due volte a settimana in una stazione di polizia e rimanga in Francia, ha affermato il procuratore di Parigi Laure Beccuau in una dichiarazione in seguito a un’udienza durata ore.