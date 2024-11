Libri in francese: gruppo Madrigall abusa della posizione dominante

Il gruppo editoriale francese Madrigall, proprietario della casa editrice Gallimard, ha abusato della sua posizione dominante sul mercato rifiutandosi di consentire alla libreria romanda Payot di acquistare i suoi libri alle condizioni applicate in Francia.

(Keystone-ATS) A questa conclusione è giunta la Commissione della concorrenza (Comco). Quest’ultima ordina pertanto a Madrigall di permettere a Payot di importare i libri direttamente alle condizioni francesi, si legge in una nota odierna.

Secondo la Comco, non esistono modalità di fornitura alternative adeguate e ragionevoli per Payot, che dipende da Madrigall. In questo contesto, la Commissione della concorrenza ritiene che i prezzi di acquisto offerti a Payot siano abusivi.

Madrigall è uno dei più grandi gruppi editoriali francese. Comprende circa 15 case editrici, tra cui Gallimard e Flammarion, oltre ad altri noti marchi editoriali. Pubblica numerosi autori premiati e bestseller. Le librerie svizzere hanno acquistato i libri di Madrigall attraverso il canale di distribuzione ufficiale elvetico.

Payot, una delle principali librerie romande, aveva l’intenzione di importare i libri di Madrigall direttamente dalla Francia. Ma il gruppo editoriale francese ha chiesto alla libreria romanda prezzi d’acquisto molto più alti di quelli applicati nell’Esagono.

“Fondandosi sulle nuove disposizioni concernenti la posizione dominante relativa, adottate sulla base dell’iniziativa per prezzi equi per combattere l’isola dei prezzi Svizzera”, la Comco obbliga Madrigall di consentire a Payot l’importazione diretta alle condizioni francesi.

La decisione della Comco può essere ancora impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.