Liechtenstein: franco svizzero valuta legale da 100 anni

(Keystone-ATS) Quasi 100 anni fa, l’11 aprile 1924, il Principato del Liechtenstein introdusse il franco svizzero come valuta legale e si separò dalla corona austriaca. Ora il Liechtenstein ne celebra il successo.

L’unione doganale stipulata nel 1923 portò il Principato ad aderire allo spazio economico svizzero. Un anno dopo, il franco svizzero è stato adottato come valuta. Entrambi i passi sono nati dalla necessità e costituirono la base per l’enorme sviluppo economico del piccolo Stato

Difatti, a causa dei suoi stretti legami con l’Austria, il Liechtenstein fu duramente colpito economicamente dagli effetti della Prima Guerra Mondiale. La sconfitta militare dell’Austria fece crollare il valore della corona a partire dal 1918.

I politici del Liechtenstein fecero un tentativo, peraltro controverso, di introdurre una propria valuta. Tuttavia, divenne chiaro che il Principato, che all’epoca contava meno di 12’000 abitanti, era troppo piccolo per avere una propria moneta. Inoltre, il franco svizzero si era già affermato come mezzo di pagamento nella vita quotidiana intorno al 1920. In una certo senso la popolazione aveva “superato a destra la politica”.

La forza trainante fu il commercio, spiega il governo del Liechtenstein in una pubblicazione in vista dell’anniversario. Gli artigiani preferivano essere pagati nella stabile valuta svizzera piuttosto che nella corona inflazionistica. Inoltre dovevano pagare in franchi i materiali e le materie prime acquistati in Svizzera.

L’introduzione de facto del franco da parte della popolazione e del commercio avvenne quindi alcuni anni prima della sua istituzione legale. A farne le spese furono quei gruppi che ricevevano lo stipendio in corone ma dovevano pagare le spese di vita in franchi: funzionari pubblici, insegnanti, ecclesiastici ed operai.

Un primo passo decisivo nella politica del Liechtenstein verso l’introduzione della moneta svizzera fu la fissazione di tasse, imposte, tariffe e sanzioni in franchi. Altre tappe fondamentali furono il trattato postale con la Svizzera nel 1920 e l’emissione di francobolli del Liechtenstein in franchi un anno dopo.

La contabilità nazionale fu tenuta in parte in franchi dal 1919 ed esclusivamente in franchi dal 1922. L’introduzione formale della moneta elvetica da parte del Parlamento del Liechtenstein come unico mezzo di pagamento nel paese avvenne infine – con l’approvazione della Svizzera – nell’aprile del 1924.

Il resto è storia economica: il Principato in difficoltà si trasformò in un paese estremamente prospero. L’introduzione del franco ha posto una “pietra fondamentale” per “l’odierna prosperità e l’elevata stabilità dell’economia del Liechtenstein”, ha dichiarato recentemente il governo del Principato.

Tuttavia, solo nel 1980 è stato concluso un trattato valutario con la Svizzera, e il Liechtenstein è stato formalmente incorporato nell’area valutaria elvetica. “L’introduzione del franco svizzero nel Liechtenstein rimane una storia di successo e attualmente è impossibile immaginare il Liechtenstein senza”, ha scritto il governo.

Esattamente 100 anni dopo, l’11 aprile 2024, lo storico evento sarà commemorato con una cerimonia. Oltre agli ospiti della casa regnante, della politica e dell’economia, il governo inviterà nel municipio di Vaduz anche il pubblico. Martin Schlegel, vicepresidente della direzione generale della Banca nazionale svizzera, sarà uno degli oratori.