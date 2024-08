Lipsia: s’incendia ruota panoramica a festival, 23 feriti

(Keystone-ATS) Almeno 23 persone sono rimaste ferite quando due gondole di una ruota panoramica hanno preso fuoco durante un festival musicale nei pressi di Lipsia, nella Germania orientale. Lo riferisce l’agenzia di stampa Dpa.

L’incendio è scoppiato in una gondola e si è propagato a una seconda, ha dichiarato la polizia. Quattro persone hanno riportato ustioni e una ha subito lesioni a causa di una caduta. Altre persone, tra cui i primi soccorritori e almeno 4 poliziotti, sono state visitate in ospedale per una possibile inalazione di fumo.

L’incidente è avvenuto al festival Highfield presso il lago Störmthaler, vicino a Lipsia. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.