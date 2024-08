Locarno Film Festival: accorsi 152’000 spettatori

3 minuti

(Keystone-ATS) Ben 152’000 persone hanno assistito le proiezioni del Locarno Film Festival dal 7 al 17 agosto, il 3,5% in più dell’anno scorso. Gli organizzatori sono soddisfatti.

Sulla sola Piazza Grande gli spettatori sono stati 62’000, indica un comunicato diramato all’indomani della chiusura della 77esima edizione.

L’aumento ha riguardato anche la vendita degli abbonamenti (+2%), soprattutto tra gli studenti (+7%). Per quanto riguarda i professionisti del settore, gli accreditati (inclusi quelli online) sono cresciuti del 6.5%, raggiungendo un totale di 4’940 persone, di cui 1’884 rappresentanti dell’industria cinematografica e 793 giornalisti, critici e fotografi.

Locarno ha registrato anche ottimi risultati sulle sue piattaforme digitali, a dimostrazione del successo di una nuova strategia mirata a fidelizzare il pubblico attraverso i diversi canali online, sia durante il Festival sia durante il resto dell’anno. Una crescita record che ha toccato le pubblicazioni editoriali, i video e le reti sociali.

Solo su YouTube, il Festival ha registrato un aumento del +265% delle visualizzazioni e del +105% degli iscritti. Su Instagram, invece, durante gli undici giorni della manifestazione, sono state raggiunte oltre 7,1 milioni di persone e i follower sono aumentati del +6%.

“Sono molto orgogliosa del successo della 77esima edizione del Locarno Film Festival – afferma la neo-presidente Maja Hoffmann, citata nella nota -. Insieme al pubblico di tutto il mondo, agli amici di lunga data e nuovi e alla mia famiglia, ho visto film di una qualità eccezionale e ho incontrato una ricca diversità di culture che entrano in connessione grazie al cinema.”

Per il direttore artistico Giona A. Nazzaro “è stata un’edizione davvero unica, che ha evidenziato ancora una volta ciò che rende Locarno un festival tanto apprezzato dal pubblico di tutto il mondo così come dall’industria del cinema. Creatività e speranza in un futuro migliore sono stati gli elementi che hanno attraversato tutte le sezioni. Il cinema è una forza trainante e Locarno ne è l’ammiraglia. Siamo veramente orgogliosi di questa edizione e siamo grati per l’enorme lavoro di squadra che ha portato a questo successo.”

Ma durante il Festival, Locarno non è solo cinema: la Rotonda by la Mobiliare – si legge – è stata un luogo di divertimento e di dialogo imprescindibile, con un’offerta musicale, artistica e di intrattenimento che ha visto la presenza di circa 115’000 spettatori (+9.5% rispetto all’anno scorso).