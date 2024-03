Lonza rileva grande stabilimento Usa, operazione da 1,5 miliardi

(Keystone-ATS) Il fornitore di prodotti farmaceutici Lonza rileva un grande stabilimento californiano di Genentech, società biotecnologica americana filiale di Roche, in un’operazione da complessivi 1,7 miliardi di dollari (1,5 miliardi di franchi).

L’unità produttiva, situata a Vacaville (fra San Francisco e Sacramento), è uno dei maggiori impianti al mondo di fabbricazione di farmaci biologici (cioè non di sintesi), riferisce oggi Lonza. Con l’acquisizione il gruppo espanderà in modo significativo le proprie capacità produttive e la propria presenza negli Stati Uniti.

L’impresa verserà alla controparte 1,2 miliardi di dollari, a cui si aggiungono poi altri 500 milioni che verranno investiti in loco per ampliare l’attività. I preparati attualmente fabbricati per Roche continueranno inizialmente a essere prodotti da Lonza, ma saranno gradualmente eliminati nel medio termine a favore di farmaci per altri clienti. I 750 attuali dipendenti di Genentech rimarranno al loro posto.

Vista l’espansione degli affari Lonza ha anche aumentato le sue previsioni di vendita a medio termine. L’obiettivo è ora quello di raggiungere una crescita annuale dei ricavi in valuta locale del 12-15% dal 2024 al 2028: in precedenza si parlava di una progressione compresa fra l’11 e 13%. Le stime relative al margine dell’utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) rimangono per contro invariate.

Le novità odierne sono state accolte molto bene dagli investitori: in mattinata il titolo Lonza è arrivato a guadagnare circa il 5%, in un mercato che generalmente marciava sul posto. Dall’inizio dell’anno l’azione ha guadagnato il 37%, mentre sull’arco di 52 settimane la performance rimane ancora negativa, pari al -10%.

Fondata nel 1897, Lonza è nata a Gampel, in Vallese, sulle rive del fiume Lonza, un affluente del Rodano. Nel 1909 si è trasferita a Visp (VS). Nel 1974 è entrata nell’orbita di Alusuisse, per poi uscirne nel 1999 ed essere quotata in borsa. La sede è stata spostata nel centro operativo del gruppo a Basilea nel 2002. Oggi Lonza è una realtà con 18’000 impieghi a tempo pieno che nel 2023 ha generato un fatturato di 6,7 miliardi di franchi.