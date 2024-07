LU: auto contro spartitraffico area sosta A2, un morto e 5 feriti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un morto e 5 feriti, di cui alcuni gravi: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi poco prima delle 7.00 quando un’auto con targa tedesca è andata a urtare contro uno spartitraffico nell’area di sosta di Inseli, sulla A2 presso il comune di Eich (LU).

Il veicolo in seguito all’impatto si è sollevato nei pressi di un terrapieno ed è andato a schiantarsi frontalmente contro la parte posteriore di un autoarticolato parcheggiato nell’area di servizio, ha comunicato oggi la polizia cantonale, precisando che le vittime erano tutte occupanti dell’auto e che i feriti sono stati ricoverati in ospedale. In nosocomio per controlli, ma non ferite, sono pure state portate due persone non direttamente coinvolte nell’incidente.

Le cause del sinistro sono oggetto di indagine, condotta dalla procura di Sursee (LU).