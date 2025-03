LU: donna e bambino trovati morti a Emmenbrücke; uomo arrestato

Keystone-SDA

I corpi senza vita di una donna e un bambino sono stati trovati questa mattina in un appartamento di Emmenbrücke (LU). Stando alla polizia cantonale lucernese, si tratterebbe di un sospetto omicidio e un uomo è stato arrestato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Un portavoce della polizia cantonale ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS che non si sa ancora quali legami ci siano tra queste persone. Gli inquirenti sono solo all’inizio delle indagini. Le due vittime non sono ancora state identificate.

In un nota odierna, la polizia ha aggiunto che sono stati chiamati a collaborare specialisti dell’Istituto di medicina legale e dell’Istituto forense di Zurigo.

A causa dell’inchiesta in corso, la polizia e il Ministero pubblico non sono attualmente in grado di fornire ulteriori informazioni su questo presunto omicidio, si legge nel comunicato. Le autorità comunicheranno nuovamente e attivamente non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

La Procura di Emmen (LU) è responsabile delle indagini. Per l’uomo arrestato vale la presunzione di innocenza.