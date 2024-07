LU: polizia trova donna morta in appartamento a Sursee

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia cantonale lucernese ha rinvenuto sabato mattina dopo le 5.00 il corpo di una donna privo di vita in un appartamento di Sursee. Date le circostanze del ritrovamento le autorità ipotizzano si tratti di un omicidio, ha comunicato oggi la procura.

Sul posto è stato arrestato il compagno della defunta. Interpellato da Keystone-ATS, il portavoce del ministero pubblico Simon Kopp non è stato in grado di dire chi abbia allertato la polizia. Non ha neppure fornito informazioni riguardo alle ferite, alla possibile arma del delitto o all’età della vittima e dell’uomo arrestato. Kopp ha detto di sperare di poter fornire ulteriori dettagli domani.

Il cadavere sarà esaminato dall’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo. La polizia è alla ricerca di persone che possano fornire informazioni sul presunto omicidio.