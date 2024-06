Lula conferma il viaggio in Russia per il vertice Brics+

(Keystone-ATS) Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confermato che si recherà in Russia in ottobre per partecipare al vertice dei Paesi del Brics+, nel corso della presidenza di turno del russo Vladimir Putin.

L’annuncio è stato dato nel corso di un’intervista con una radio locale di Teresin, nello stato di Piaui. Due settimane fa il capo di stato brasiliano e Putin hanno tenuto una conversazione a telefono in cui hanno discusso di vari argomenti tra cui la guerra in Ucraina e le inondazioni nel Rio Grande do Sul.

Nel corso dell’intervista, Lula ha riferito che nei prossimi mesi sarà anche in Azerbaigian per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop29) e in Perù per l’incontro dei Paesi del Pacifico. L’appuntamento più importante per Lula sarà però quello di novembre a Rio de Janeiro, dove condurrà i lavori del G20.

“Sarà un mega evento con presidenti di tutto il mondo. Avremo bilaterali con governi importanti e con il presidente cinese Xi Jiping”, ha detto, aggiungendo di voler nell’occasione “costruire un partenariato strategico con la Cina”.