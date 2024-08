Macron, l’arresto di Durov non è stato un atto politico

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente francese Emmanuel Macron nega che l’arresto del fondatore dell’app di messaggistica Telegram Pavel Durov sia stato un atto politico.

“L’arresto del presidente di Telegram su suolo francese è avvenuto nell’ambito di un’indagine giudiziaria in corso. Non è in alcun modo una decisione politica. Spetta ai giudici pronunciarsi sulla questione”, ha scritto Macron su X, affermando di aver letto “false informazioni” riguardanti il ruolo della Francia nel caso.