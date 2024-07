Maduro, ‘è in atto un piano di estrema destra made in Usa’

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “È in atto un piano dell’estrema destra, per una rivoluzione colorata, vogliono iniziare un’escalation di terrorismo”.

Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in una conferenza stampa, parlando delle manifestazioni nel Paese, che ha definito atti di “terrorismo”.

Il presidente ha detto: “conosciamo questo modus operandi” che è già stato utilizzato “dall’estrema destra” nel tempo e “sappiamo come affrontare questa situazione”. Dietro questo piano – ha sottolineato – “ci sono i gringos”, è “made in Usa”. Siamo di fronte ad una “controrivoluzione violenta”.

Da parte sua il procuratore venezuelano Alex Saab ha annunciato che i manifestanti arrestati in Venezuela sono 749, precisando che gli arresti sono stati eseguiti a vario titolo, dagli atti vandalici a istigazione all’odio, a terrorismo, tra gli altri.

Il procuratore ha avvertito che “non ci sarà clemenza” con le persone arrestate e che “verranno imputate per terrorismo”. “Queste persone quando vengono arrestate sostengono di appartenere a ong per i diritti umani, ma basta guardare le loro facce, si tratta di terroristi, e non avremo clemenza con loro”, ha aggiunto Saab.

L’Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha intanto denunciato “una manipolazione straordinaria” nelle elezioni di domenica, in Venezuela. Secondo un comunicato dell’organizzazione, il governo del presidente Nicolas Maduro, proclamato vincitore, “ha applicato uno schema repressivo, accompagnato da azioni atte a distorcere completamente il risultato elettorale”.