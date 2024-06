Maltempo: Reno chiuso a navigazione, allerta in Svizzera orientale

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) A Basilea il Reno è stato chiuso alla navigazione a causa delle forti piogge. Secondo le previsioni dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il livello dell’acqua continuerà ad innalzarsi ancora fino alle 20:00 di questa sera.

Il maltempo imperversa in molte regioni della Svizzera nordorientale. Questo pomeriggio, attorno alle 15:00, presso la stazione di misurazione Rheinhalle, il Reno ha raggiunto gli 809 centimetri, come si evince dal sito internet delle autorità portuali renane. Una volta raggiunto un livello d’acqua di 7,90 metri, la navigazione viene interrotta e chiusa alle imbarcazioni tra Basilea e Birsfelden (BL).

Stando all’UFAM, il livello potrebbe tuttavia innalzarsi ancora fino a raggiungere in serata gli 8,64 metri, il che implica una chiusura completa della navigazione tra Rheinfelden (AG) e la chiusa di Kembs (F), che viene ordinata a partire da un innalzamento di 820 centimetri.

Il livello dei corsi e specchi d’acqua in Svizzera è cresciuto rapidamente nelle ultime ore a seguito delle incessanti precipitazioni soprattutto nel nordest del Paese. Stando al portale sui pericoli naturali della Confederazione, attualmente a rischio esondazione, oltre che il fiume Reno, è anche il Lago di Costanza. In entrambi i casi è attribuita dalle autorità l’allerta 3, “pericolo marcato”. Ciò significa che è estremamente pericoloso sostare in prossimità delle rive, poiché sono previsti immediati straripamenti e inondazioni locali nei punti più esposti.

Sussistono invece “pericoli moderati” (livello di allerta 2) per quanto riguarda il Lago dei Quattro Cantoni, il Lago di Zurigo e i fiumi Limmat, Thur e la Reuss.