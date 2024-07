Maltempo: situazione si normalizza in Vallese, problemi in TI

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Sta lentamente tornando alla normalità la situazione sul fronte del maltempo in Vallese: le autorità cantonali hanno revocato oggi l’allerta di piena per il Rodano e i suoi affluenti.

Le precipitazioni delle scorse ore non hanno avuto conseguenze di rilievo neppure nei Grigioni. Problemi sono invece segnalati nel Mendrisiotto.

Secondo l’Organo cantonale di condotta (OCC) vallesano, l’onda di piena è passata e le acque hanno già iniziato a ritirarsi. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni sono inoltre positive.

In base a quanto indicato a Keystone-ATS, non si sono verificati danni rilevanti nei cantoni Vallese e Vaud durante le precipitazioni della scorsa notte. L’OCC raccomanda tuttavia prudenza e invita la popolazione a non avvicinarsi ai letti dei fiumi. I terreni sono infatti ancora saturi d’acqua e franamenti non sono da escludere.

Nella notte tra venerdì e ieri si sono verificate alcune colate detritiche nell’alta Val de Bagnes. L’accesso al villaggio di Lourtier è al momento ancora bloccato.

Come detto, la pioggia caduta la scorsa notte non ha avuto conseguenze particolari nemmeno nei Grigioni. La polizia cantonale ha indicato a Keystone-ATS che una colata detritica si è prodotta nei pressi di Mesocco, senza causare grossi danni.

Problemi sono invece segnalati nel Mendrisiotto: a Coldrerio, secondo SFR Meteo, sono caduti 150 millimetri di pioggia in 24 ore. Anche a Stabio e sul Monte Generoso sono stati superati i 100 millimetri. Secondo Ticinonews si contano diversi allagamenti e la strada per la Valle di Muggio è interrotta a causa di una frana.