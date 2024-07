Maltempo in Ticino: prolungato intervento Esercito

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’Esercito svizzero ha prolungato fino al 21 luglio la sua presenza in Ticino, in particolare per permettere la costruzione di un ponte che sostituirà quello di Visletto, andato distrutto durante le ondate di maltempo.

I militi – viene ricordato in un comunicato odierno dell’Aggruppamento difesa – sono intervenuti il primo luglio su domanda di Ticino e di Vallese. L’aiuto in caso di catastrofe, originariamente limitato fino al 10 luglio, è stato prolungato fino al 21 luglio su domanda del Ticino. In Vallese l’impiego si è invece concluso come previsto.

Il battaglione d’intervento d’aiuto in caso di catastrofe sta fornendo appoggio per la ricostruzione del ponte a Cevio, realizzando un’opera lunga 61 metri e larga 4,8, con una portata massima di 40 tonnellate. Finora una passerella è servita quale soluzione d’emergenza.

Con il ponte di supporto del tipo Mabey dell’Esercito svizzero, la bassa Vallemaggia sarà di nuovo collegata all’alta Vallemaggia, soprattutto al fine di rendere accessibile agli aiuti, anche con mezzi pesanti, le zone colpite dal maltempo in Val Bavona e Val Lavizzara, finora isolate.