Manifestazione a Berna contro persecuzione cristiani nel mondo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Diverse centinaia di persone si sono riunite oggi sulla Piazza federale a Berna per protestare contro la persecuzione dei cristiani nel mondo. Hanno chiesto il rispetto della libertà religiosa.

I cristiani sono attualmente perseguitati in 78 Paesi per la loro fede, hanno sottolineato in un appello varie organizzazioni cristiane presenti, stando a un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS presente sul posto. “Una simile violazione dei diritti umani è poco conosciuta e deve essere denunciata”, hanno affermato.

Con la manifestazione “diamo voce ai perseguitati”, hanno aggiunto. Allo stesso tempo, si vuole incoraggiare le persone colpite e mostrare loro che non sono dimenticate.