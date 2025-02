Media, “governo Gb vuole l’accesso ai dati degli utenti Apple”

Keystone-SDA

Il governo britannico ha intimato al gigante americano Apple di poter aver accesso ai dati criptati degli utenti di iPhone, iPad e piattaforme varie - custoditi nel cloud di servizio dell'azienda - in caso di inchieste rilevanti legalmente autorizzate.

(Keystone-ATS) Lo riferiscono fonti non ufficiali citate dal Washington Post e riprese dalla Bbc.

L’istanza, avanzata dal ministero dell’Interno in base all’Investigatory Powers Act, legge che regola i poteri investigativi nel Regno, non può essere resa pubblica finché non va a buon fine: tanto il governo quanto Apple si sono quindi rifiutati di commentare l’indiscrezione. Al momento l’accesso ai cloud, che contengono i dati di miriadi di persone, è garantito esclusivamente ai singoli titolari dei contratti che abbiano deciso di memorizzarli attraverso questo servizio a richiesta per evitare di perdere foto, video e altre informazioni cambiando dispositivo.

L’intimazione britannica, secondo la Bbc, non significa di per sé che le autorità pretendano di controllare tutti i dati. Ma si traduce nella volontà di essere in grado di farlo rispetto a specifici account per poter decifrare materiale vario in presenza di indagini giudiziarie “autorizzate” e di “ragioni valide”.