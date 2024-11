Media, campagna Harris ha pagato un milione a Oprah Winfrey

Keystone-SDA

Kamala Harris ha pagato alla Harpo Productions di Oprah Winfrey un milione di dollari: lo riferisce il Washington Examiner indicandolo come solo un esempio dei soldi spesi dalla campagna della vicepresidente per sostenere la sua fallita candidatura alla Casa Bianca.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il milione di dollari è stato versato alla società di Oprah il 15 ottobre, dopo un dibattito pieno di star che l’anchor ha ospitato per la candidata democratica a settembre.

La popolare conduttrice è anche apparsa all’ultimo comizio di Harris a Philadelphia alla vigilia del giorno delle elezioni, con la star del talk show che le ha offerto un forte sostegno. “Stiamo votando per i valori e l’integrità”, ha detto Oprah al comizio.

Ma la Winfrey non è stata l’unica star per cui la campagna di Harris ha speso un sacco di soldi. Il Washington Examiner ha anche rivelato che la campagna dem ha speso una cifra a sei zeri per una intervista al podcast “Call Her Daddy” con il conduttore Alex Cooper.