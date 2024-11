Media, Kiev ha chiesto a Nato di invitarla a entrare

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha esortato i suoi omologhi della Nato a inviare un invito a Kiev, in occasione di un incontro a Bruxelles la prossima settimana, per unirsi all'alleanza, secondo il testo di una lettera visionata ieri da Reuters.

(Keystone-ATS) La lettera riflette il rinnovato impegno dell’Ucraina per ottenere un invito ad aderire alla Nato, che fa parte di un “piano di vittoria” delineato il mese scorso dal presidente Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra innescata dall’invasione russa del 2022.

Ieri sera il leader ucraino ha dichiarato a Sky News che offrire all’Ucraina l’adesione alla Nato, consentendo al contempo alla Russia di mantenere per il momento il territorio conquistato, potrebbe essere una soluzione per porre fine alla “fase calda” di una guerra che dura da 33 mesi.

L’Ucraina afferma di accettare il fatto di non poter entrare a far parte dell’alleanza finché la guerra non sarà finita, ma estendere l’invito ora dimostrerebbe al presidente russo Vladimir Putin di non essere in grado di raggiungere uno dei suoi obiettivi principali: impedire a Kiev di diventare membro della Nato.