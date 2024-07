Media, Trump 2 punti avanti a Harris secondo un nuovo sondaggio

(Keystone-ATS) Donald Trump sarebbe in vantaggio di due punti su Kamala Harris nelle prime rilevazioni dei sondaggi che arrivano al 21 luglio, il giorno in cui Joe Biden ha annunciato il ritiro dalla corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca.

In base a quanto riportano i media americani, la rilevazione effettuata dalla Quinnipiac University da venerdì 19 luglio a domenica 21 fotografa il 49% degli elettori a favore del tycoon mentre il 47% è per Harris, registrando un dato che è vicino al testa a testa, considerando che il vantaggio è entro il margine di errore.

Uno scarto di due punti che resta in linea con la media nazionale dei sondaggi effettuati a partire dalla fine di giugno, prima del tentato assassinio di Trump e del ritiro della candidatura di Biden: 48,2% a favore dell’ex presidente contro il 46,2% a favore dell’attuale vicepresidente americana.