Melania Trump, l’attentatore di mio marito è un mostro

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Melania Trump parla per la prima volta dall’attacco del marito e dice che l’attentatore è “un mostro”.

In un comunicato pubblicato su X la ex First Lady ha scritto che “l’attentatore è un mostro che considerava mio marito un macchina politica disumana e ha tentato di rubargli le sue passioni, la sue risata, l’ingegnosità, l’amore per la musica e la capacità di ispirare”.

Melania Trump ha anche rivolto un appello a “elevarsi al di sopra del vetriolo e delle idee superficiali che istigano la violenza”. “Non dimentichiamo che opinioni e giochi politici sono meno potenti dell’amore”, ha scritto la moglie del tycoon. “Oggi è un nuovo giorno, restiamo uniti”.

Reazioni repubblicane

“Trump è sopravvissuto a questo attacco: ha già vinto le elezioni”, ha dal canto suo detto a Politico il deputato del Wisconsin Derrick Van Orden.

Altri repubblicani, che sono subito andati all’attacco dei dem, non si sono spinti così lontano. Ma molti prevedono che la sparatoria in cui è rimasto ferito il tycoon consoliderà il sostegno all’ex presidente americano e infiammerà la sua base a novembre.

“Questo darà energia alla base più di ogni altra cosa. E lui con il pugno in aria che non voleva andarsene. E lui che urla ‘combattete, combattete, combattete. Questo sarà lo slogan”, ha osservato il deputato Tim Burchett, riferendosi alle foto e ai video con la reazione di Trump che sono rapidamente circolati online.