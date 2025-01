Melania Trump sarà alla Casa Bianca a tempo pieno

Keystone-SDA

Melania Trump intende vivere a tempo pieno alla Casa Bianca durante il secondo mandato di suo marito. Lo ha detto la stessa ex First Lady ai microfoni di Fox, spazzando via le indiscrezioni sulla sua futura sistemazione.

(Keystone-ATS) Molti rumors indicavano infatti che sarebbe stata alla Casa Bianca solo saltuariamente. “La mia priorità è essere madre, essere First Lady e essere moglie”, ha spiegato.

“Quando dovrò essere a New York, sarò a New York. Quando dovrò essere a Palm Beach, sarò a Palm Beach”, ha aggiunto. Nel 2017 Melania non era andata subito alla Casa Bianca ed era rimasta a New York con il figlio.

“Questa volta ho tutto. Ho già impacchettato le cose e scelto l’arredamento da portare”, ha messo in evidenza, indicando che una volta tornata alla Casa Bianca potrebbe riprendere l’iniziativa ‘Be Best’, che aveva sponsorizzato durante i primi quattro anni di Donald Trump.