Meteo: temperatura di novembre di 1,2 gradi sopra norma

Keystone-SDA

La temperatura media di questo novembre in Svizzera è stata di 1,2 gradi al di sopra della norma 1991-2020, anche se l'inverno ha già fatto la sua apparizione e le temperature negli ultimi giorni sono calate.

2 minuti

(Keystone-ATS) La temperatura media nazionale di novembre è attualmente di 2,9 gradi (aggiornata a venerdì 29). A nord delle Alpi, al di sotto dei 1000 metri di quota, la temperatura media mensile risulta di 0,7 gradi superiore alla norma, mentre al di sopra dei 1000 metri di 1,7 gradi superiore. A sud delle Alpi essa è invece di 1,3 °C superiore alla norma.

Anche i totali delle precipitazioni di novembre sono rimasti “ben al di sotto della media” in gran parte della Svizzera, come riportato oggi sul sito web dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

D’altro canto il repentino arrivo dell’inverno della scorsa settimana ha portato a record locali per quanto riguarda le quantità di neve cadute in un giorno in ben dodici località dove vengono svolte le misurazioni. Lucerna ha persino registrato il valore più alto di neve a novembre mai registrato dal 1883, con 42 centimetri di coltre nevosa in una sola giornata. Il precedente primato di 40 centimetri risale al febbraio 1962.

Anche a Basilea la quantità di neve fresca è stata relativamente eccezionale per il mese di novembre: nella città sul Reno sono caduti 27 centimetri. Secondo MeteoSvizzera, il valore ha sostituito quello risalente al 1952 che era di soli 14 centimetri.

Sul versante meridionale delle Alpi, anche Locarno Monti ha registrato un primato di 15 centimetri di neve fresca in un giorno a novembre, mentre il precedente record di 14 centimetri era stato stabilito nel novembre 1947.