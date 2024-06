Migliaia protestano sotto casa Netanyahu, polizia usa idranti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) In Israele migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare davanti alla casa del premier Benyamin Netanyahu, a Gerusalemme.

La polizia è intervenuta con gli idranti, anche per spegnere delle fiamme appiccate dai manifestanti a bordo della strada, e ha arrestato almeno cinque persone che partecipavano alla protesta. Lo scrive Haaretz.