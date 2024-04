Migranti: oltre 200 persone sbarcate alle Canarie e Baleari

2 minuti

(Keystone-ATS) Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste spagnole, soprattutto negli arcipelaghi delle Canarie e delle Baleari, dove sono state soccorse complessivamente oltre 200 persone nelle ultime ore.

Almeno 152 persone a bordo di tre barconi, fra le quali 22 donne e 3 minorenni, sono state tratte in salvo dal Salvamiento Maritimo la scorsa notte al largo delle isole di Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote, informa il servizio di coordinamento delle emergenze. Una delle 12 donne che erano fra i 45 migranti a bordo di un barcone avvistato dalla nave Mcs Amsterdam e soccorso dalla motovedetta Macondo, sbarcati nel porto di Arguineguin, in Gran Canaria, è stata trasportata in elicottero in ospedale a causa delle gravi condizioni.

E i servizi di emergenza aspettano lo sbarco a Lanzarote di almeno altri 150 migranti che erano a bordo di altre tre imbarcazioni soccorse lungo la rotta dalle coste africane alle Canarie, segnala Salvamiento Maritimo. Mentre 47 migranti su altri tre barconi partiti dalle coste magrebine sono sbarcati al sud di Maiorca e sull’isola di Formentera la scorsa notte e alle prime ore del mattino, secondo quanto ha informato la prefettura.

Infine altri 11 migranti irregolari sono stati intercettati dalla guardia civile a bordo di un’imbarcazione al largo di Torrevieja (Alicante), sul versante mediterraneo, a sudest della penisola iberica. Dopo essere stati soccorsi, sono sbarcati nel porto di Alicante, dove sono stati assistiti dalla Cruz Roja. Il loro arrivo nel porto di Torrevieja segue quello di un altro barcone, con a bordo 17 persone, giunto ieri.