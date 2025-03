Migros Aare: dimissioni immediate del presidente, era sotto attacco

Improvviso passo indietro presso Migros Aare, una delle dieci cooperative regionali in cui è organizzato il colosso del commercio al dettaglio.

(Keystone-ATS) Jörg Blunschi, presidente dell’amministrazione (così si chiama presso Migros l’organo di sorveglianza, analogo a un consiglio di amministrazione), ha rassegnato le dimissioni immediate. L’incarico è stato assunto ad interim dal vicepresidente Kurt Plattner, in attesa di una nuova nomina.

“La persistente copertura mediatica delle sue precedenti attività come direttore generale di Migros Zurigo ha portato ad attacchi personali inaccettabili a Blunschi e alla sua famiglia e ha avuto un impatto negativo su Migros Aare”, spiega l’impresa. Per senso di responsabilità nei confronti del datore di lavoro e per proteggere i congiunti il dirigente ha deciso si dimettersi con effetto immediato; era a capo della cooperativa dal giugno 2024.

A pesare sono stati i suoi trascorsi professionali, quando era a capo di Migros Zurigo: sotto la sua guida la cooperativa aveva infatti dato un notevole impulso alla sua espansione, in particolare in Germania. Dopo i successi iniziali però gli investimenti si sono tradotti in forti svalutazioni e perdite: la filiale Telgut, in particolare, si trova in profondo rosso. Questo in un contesto di forte trasformazione dell’intera Federazione delle cooperative Migros (FCM), con la soppressione di numerosi posti di lavoro.