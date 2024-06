Migros venderà la sua filiale Misenso

(Keystone-ATS) La Federazione delle cooperative Migros (FCM) venderà Misenso, la sua filiale specializzata in ottica e apparecchi acustici, al Gruppo Neuroth. Lo si apprende da una nota odierna del Gigante arancione. Misenso continuerà ad essere un marchio indipendente.

In qualità di nuovo proprietario, il Gruppo Neuroth continuerà a gestire Misenso nelle sue sedi attuali con lo stesso nome. I dipendenti e la direzione di Misenso saranno anche assorbiti con l’acquisizione.

Migros non ha comunicato l’importo della transazione. “Con le sue attività nei settori altamente specializzati dell’ottica e degli apparecchi acustici, il nuovo proprietario, Neuroth, offre a Misenso migliori opportunità di sviluppo”, ha affermato un portavoce del colosso del commercio al dettaglio”. La futura ex filiale di Migros “può beneficiare della comprovata esperienza imprenditoriale e professionale del Gruppo Neuroth”, il quale ne continuerà l’espansione come previsto.

La filiale Misenso è stata fondata da Migros nel 2020. Attualmente gestisce 25 negozi specializzati in tutta la Svizzera e impiega poco più di 200 persone. Il Gruppo Neuroth gestisce circa 85 centri acustici in Svizzera. Fondata più di 115 anni fa, l’azienda ha sede a Graz, in Austria.