Milano: retrospettiva inaugura omaggio per centesimo Jean Tinguely

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il 22 maggio 2025 l’artista svizzero Jean Tinguely avrebbe compiuto 100 anni. L’anniversario verrà celebrato con mostre in tutto il mondo. L’omaggio inizierà domani a Milano con una retrospettiva nello spazio espositivo Pirelli HangarBicocca.

Nell’hangar dove in passato venivano costruite locomotive, sono esposte quasi quaranta opere di tutte le fasi di lavoro di Tinguely (1925-1991). Fra queste sculture di luci e macchinari, ma anche piccole creazioni in filigrana, che sembrano quasi perdersi nella sala di 5000 metri quadrati e alta più di dieci metri.

Tra queste c’è la Méta-Herbin del 1950, una delle macchine a filo filigranato con cui Tinguely metteva in moto il lavoro di altri artisti, in questo caso Auguste Herbin. L’opera è in prestito dalla Fondation Grandur pour l’art di Ginevra. Tra gli altri prestiti figurano quelli delle case automobilistiche Mercedes e Renault e della Esther Grether Family Collection di Basilea. Tutti sono rappresentati da capolavori raramente esposti dell’artista.

Una buona metà delle opere provengono però dalla collezione del Museo Tinguely di Basilea. L’istituzione elvetica ha inviato a Milano le opere della sua collezione prima che partano per un altro lungo viaggio. Una serie di musei intende infatti onorare Tinguely in occasione del suo centesimo compleanno.

La mostra al Pirelli HangarBicocca di Milano, che è la più estesa dell’artista dopo la sua scomparsa nel 1991, sarà visibile fino al 2 febbraio 2025. A marzo ne seguirà una al Museum Lembruck di Duisburg, in Germania. Mentre a giugno, il Centro Pompidou di Parigi inaugurerà il rinnovato palazzo delle esposizioni Grand Palais con opere di Tinguely, della sua compagna Niki de Saint Phalle e di Karl Gunnar Pontus Hultén, primo direttore del centro d’arte moderna e contemporanea parigino.

Il Museo Tinguely di Basilea celebrerà il compleanno vero e proprio dell’artista il 22 maggio 2025 con una grande festa. In memoria del Crocodrome de Zig et Puce di Tinguely, sviluppato nel 1977 come una sorta di treno fantasma per il Centro Pompidou, il museo creerà un proprio treno fantasma nel Solitude-Park della città renana in collaborazione con artisti selezionati.