Milioni a Kiev da Regno Unito e Stati Uniti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il ministro degli Esteri britannico David Lammy, in visita a Kiev insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 600 milioni di sterline (circa 665 milioni di franchi).

È prevista la consegna di centinaia di missili per la difesa aerea, decine di migliaia di proiettili di artiglieria e di veicoli blindati entro la fine dell’anno. “Accanto agli Stati Uniti, siamo impegnati a dare all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per resistere all’invasione illegale della Russia”, ha dichiarato Lammy.

Il nuovo pacchetto di sostegno all’Ucraina annunciato da Londra prevede insieme alle forniture di armi, anche una parte economica, come i 242 milioni di sterline destinati a “esigenze umanitarie, energetiche e di stabilizzazione immediate” a fronte delle distruzioni causate dagli attacchi della Russia, come si legge in una nota del Foreign Office.

Inoltre il Regno Unito intende fornire garanzie sui prestiti della Banca Mondiale per un valore di 484 milioni di dollari (circa 410 milioni di franchi) entro la fine dell’anno al fine di rafforzare l’economia dell’Ucraina. Sul fronte degli armamenti invece, è previsto anche l’invio di attrezzature per gli aerei da combattimento F16, di semoventi AS90 e imbarcazioni militari, come confermato dal ministero della Difesa di Londra.

Milioni anche dagli Stati Uniti

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dal canto suo annunciato 717 milioni di dollari di nuovi aiuti economici all’Ucraina compreso un nuovo sostegno per rafforzare la rete energetica del Paese mentre la Russia colpisce le infrastrutture.

Blinken ha annunciato 325 milioni di dollari di nuova assistenza energetica, oltre a 290 milioni di dollari di aiuti umanitari che comprenderanno la fornitura di acqua potabile e 102 milioni di dollari per le attività di sminamento.