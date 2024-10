MO: Gallant, “attacco all’Iran letale, preciso e sorprendente”

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “Il nostro attacco (all’Iran) sarà letale, preciso e soprattutto sorprendente, non capiranno cosa è successo e come”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, come riporta Haaretz.

Dal canto loro, diversi deputati del Parlamento iraniano hanno chiesto in una lettera al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, e nel mezzo dell’escalation di tensione tra Teheran e Tel Aviv, di rivedere la dottrina nazionale sulla Difesa che proibisce la costruzione o l’uso di armi nucleari, secondo quanto riportato dall’agenzia Isna.

La fabbricazione o l’uso di armi nucleari sono stati dichiarati in Iran Haram (religiosamente proibiti) in una Fatwa (regola islamica) dal leader Ali Khamenei, dopo che gli Stati Uniti, i suoi alleati e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) avevano sollevato la preoccupazione che le attività nucleari dell’Iran potessero portare alla fabbricazione di bombe atomiche.

“Oggi c’è bisogno di rivedere la dottrina, perché la questione è ora il fronte della resistenza, la cui speranza è riposta nell’Iran”, si legge nella lettera, firmata da almeno 39 legislatori, aggiungendo: “Secondo il Fiqh (la giurisprudenza islamica), una fatwa può essere cambiata, a seconda del tempo e del luogo, oppure può essere sostituita con una nuova”.

Intanto, la telefonata tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu è durata 50 minuti. Lo riporta il sito Ynet ricordando che la conversazione è avvenuta a un mese e mezzo dall’ultimo contatto diretto tra i due leader. Alla telefonata, conferma Ynet, si è unita anche la vicepresidente e candidata alla Casa Bianca, Kamala Harris.

Nel frattempo, l’ufficio di Benyamin Netanyahu ha riferito che l’ex presidente americano Donald Trump ha telefonato al primo ministro israeliano la settimana scorsa per congratularsi per le sue azioni “determinate e potenti” contro Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani. Anche il senatore repubblicano Lindsey Graham ha partecipato alla conversazione, aggiunge Ynet.